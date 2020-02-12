الحسم في سان باولو.. رائعة رويز تقود نابولي للتفوق على إنتر في كأس إيطاليا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي - إنتر - كأس إيطاليا

خطف نابولي انتصارا ثمينا من إنتر على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بنتيجة 1-0.

تسديدة فابيان رويز الرائعة سكنت شباك دانييلي باديلي في الدقيقة 57 لتقود مدربه جينارو جاتوزو لانتصار غال إذ لا يعرف الفوز على إنتر إلا في كأس إيطاليا.

جاتوزو خاض 5 مباريات سابقة أمام إنتر كمدرب لم يفز إلا في مباراة واحدة كانت بكأس إيطاليا مع ميلان بفضل هدف باتريك كوتروني في ربع نهائي موسم 2017-18.

أخبار متعلقة
انتهت كأس إيطاليا - إنتر (0) نابولي (1).. الحسم في سان باولو نصف نهائي ناري.. إنتر ميلان يعبر فيورنتينا في كأس إيطاليا انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (3) روما (1).. البيانكونيري للمربع الذهبي ذكاء إينسيني وسقوط إيموبيلي يقودان نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا

لاوتارو مارتينيز شارك في هجوم إنتر بعد انتهاء إيقافه بدلا من التشيلي أليكسيس سانشيز مجاورا روميلو لوكاكو.

فيما واصل جاتوزو اللعب بخطة 4-4-2 وتواجد دريس ميرتينز وجوزيه كاييخون في الهجوم.

التهديد الأول جاء عن طريق دريس ميرتينز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى من القائم في الدقيقة 11.

إنتر رد بعد 7 دقائق برأسية من لاوتارو مارتينيز مرت أعلى من القائم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد البولندي بيتور زيلينسكي أن يسجل هدف التقدم للضيوف لكن الحارس دانييلي باديلي تصدى لها وانتهى الشوط سلبيا.

12 دقيقة مرت على بداية الشوط الثاني، وسجل فابيان رويز هدف اللقاء الوحيد في شباك إنتر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك باديلي في أقصى الزاوية اليمنى.

أنطونيو كونتي المديرالفني لإنتر حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 70 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

كونتي سعى لتنشيط هجوم إنتر فأشرك كريستيان إريكسن وأليسكس سانشيز في الدقيقتين 66 و74 بدلا من ستيفانو سينسي وفيكتور موسيس.

في المقابل أجرى جينارو جاتوزو تغييرين بنزول ماتيو بوليتانو بدلا من كاييخون وتغيير في الدقيقة 83 بنزول آلان بدلا من زيلينسكي.

نابولي حافظ على تقدمه بفضل تألق الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وانتهت المباراة بفوز البارتينوبي بهدف نظيف.

وسيكون الحسم في ملعب سان باولو معقل نابولي في مباراة الإياب والمقرر إقامتها في الخامس من مارس المقبل.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند

كأس إيطاليا إنتر نابولي فابيان رويز
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك ساعة | إفريقيا
أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز 2 ساعة | إفريقيا
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 2 ساعة | الدوري المصري
أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم 2 ساعة | الوطن العربي
ليون يقصي مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك