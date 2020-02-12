عبد الحليم علي يحكي لـ في الجول كواليس تتويج الزمالك بالسوبر ضد الوداد وخوضه المباراة مصابا

أيام قليلة ويعود الزمالك للمنافسة على لقب السوبر الإفريقي مرة أخرى بعد 17 عاما من الغياب عن المشاركة في البطولة حينما ظفر بها عام 2003 على حساب الوداد المغربي.

لكن المختلف في عام 2003 عن 2020 أن الزمالك خاض المباراة في ذلك الوقت وهو المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لذا أقيمت المباراة في استاد القاهرة.

فماذا حدث وكيف كانت أجواء المباراة في ذلك الوقت؟ عبد الحليم علي نجم الزمالك ومهاجمه السابق وهدافه التاريخي يحكي لـFilGoal.com.

أجواء مختلفة

وحكى عبد الحليم علي عن الأيام التي كانت تسبق اللقاء قائلا: "كنا أبطال القارة كنا أبطال إفريقيا والفوز بالسوبر كان هدفا تلقائيا لنا في ظل ارتفاع طموحاتنا بعد التتويج بدوري الأبطال".

وأضاف "كنا نسير بشكل جيد في الدوري وأردنا إكمال الإنجازات بالظفر بالثنائية الإفريقية خاصة أن فريقنا كان مميزا ولديه الكثير من الخبرات في صفوفه".

وواصل العندليب "كلما تقدمنا أكثر كانت الصعوبات تزداد في ظل صعوبة المنافسين ولكن ظل الهدف كما هو، ألا يخرج كأس السوبر من مصر".

وعن مواجهة الجمهور قبل المباراة قال عبد الحليم علي: "الجمهور كان يحفزنا دائما وكان خلفنا في كل خطوة وهذا كان يحفزنا كثيرا".

خوض المباراة مصابا

وعن خوضه المباراة مصابا كشف "أثناء إحدى مباريات الدوري أو التدريب أصبت بشرخ في ضلوع الصدر قبل لقاء الوداد بستة أيام".

وواصل "خضعت للعلاج بشكل مكثف وتناسيت كل شيء من أجل المشاركة في المباراة، ونسيت الإصابة بالفعل أثناء وجودي في الملعب".

كواليس الهدف

وعن تسجيله لهدف في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف قال عبد الحليم علي: "لا أتوقع تسجيل الأهداف ولكنني تمنيت حدوث الأمر بالطبع".

وأكمل "قبل الهدف صنعت هدفا لحازم إمام ثم جاءت فرصة لي لتسجيل الهدف الثالث ونجحت فيها".

وأتم "كانت مباراة صعبة رغم فوزنا بنتيجة كبيرة لكننا كنا نواجه فريقا قويا ذو دفاع قوي".

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند