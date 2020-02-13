الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي.. ووزير الرياضة يتواصل مع البعثة

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الإفريقي الذي عقد صباح اليوم الخميس عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي أمام الترجي.

ويلعب الزمالك مساء غد الجمعة أمام الترجي بمباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بقطر.

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق الزي الأخضر.

أما الترجي التونسي فيرتدي الزي التقليدي الأحمر والأصفر وحارس المرمى يرتدى الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام للزمالك ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراة ومسؤولي اللجنة المنظمة.

وأجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بإسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك في قطر للاطمئنان على البعثة.

وأوضح يوسف لوزير الرياضة أن الأمور تجري على ما يرام وأن الاستقبال كان على أعلى مستوى والجميع في حالة تركيز استعدادا للمباراة.

وأبلغ الوزير تحياته للاعبين والجهاز الفني متمنيا العودة بكأس السوبر الإفريقي إلى مصر.

اقرأ أيضا:

المصري: لن نخوض مواجهة الأهلي إلا بشرط

تاريخ الزمالك في السوبر الإفريقي

عبد الحليم يسترجع السوبر الإفريقي 2003

نابولي يقهر إنتر في قلب ميلانو

كوكا يواصل التألق في اليونان