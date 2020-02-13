السوبر الإفريقي - قائد الترجي: رغم صعوبة المنافس إلا أننا عازمون على تعويض خسارة اللقب

تعهد خليل شمام قائد فريق الترجي بالعودة بلقب السوبر الإفريقي إلى تونس وتعويض خسارته العام الماضي رغم إيمانه بصعوبة الزمالك منافسه في المباراة.

ويلعب الترجي أمام الزمالك مساء غد الجمعة في الدوحة بمباراة السوبر الإفريقي.

وقال شمام في تصريحات نقلتها صحيفة الصريح التونسية: "اللاعبون لديهم الإصرار للفوز بالسوبر الإفريقي لتعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية".

وخسر الترجي النسخة الماضية من السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي وأقيمت وقتها في قطر.

وأضاف قائد الترجي "اللاعبون يدركون قيمة الرهان وصعوبة المنافس، لكن عازمون على العودة باللقب إلى تونس".

وأتم شمام تصريحاته "تعاهدنا على تحقيق اللقب لتعويض ما حدث في النسخة الماضية".

وحقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 وخسر ثلاث مرات سابقة.

أما الزمالك فحقق اللقب ثلاث مرات سابقة مقابل خسارة وحيدة للقب.

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