الرجاء المغربي يشكر جماهيره ويندد بالأحداث المؤسفة بمباراة الدوري

الخميس، 13 فبراير 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

أحداث شغب الرجاء والجيش الملكي

وجه نادي الرجاء المغربي الشكر لجماهيره الوفية التي ساندته أمام الجيش الملكي ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المغربي وندد بالأحداث المؤسفة التي لحقت بالمباراة.

وكان الجيش الملكي قد حقق الفوز على الرجاء بهدف دون رد ولكن صحب اللقاء أحداثا مؤسفة في محيط ملعب مولاي عبد الله.

وكشفت تقارير مغربية عن وقوع مشاجرات بين جمهور الفريقين أسفرت عن إصابات وخسائر مادية كبيرة.

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وكتب الحساب الرسمي لموقع الرجاء: "يشكر نادي الرجاء الرياضي الجماهير الوفية التي تساند الفريق في كل اللقاءات داخل وخارج الميدان".

وشدد "ويخص بالشكر الجماهير التي تنقلت لمدينة الرباط بهدف تقديم الدعم المعهود واللامشروط للفريق".

وأتم بيان الرجاء "يندد نادي الرجاء بالأحداث المؤسفة والخطيرة التي تعرضت لها جماهير النادي بعد نهاية المقابلة".

ويلعب الإسماعيلي ضد ضيفه الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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