السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك

الخميس، 13 فبراير 2020 - 01:05

كتب : محرر في الجول

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

يشعر الليبي حمدو الهوني نجم الترجي بالتفاؤل قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على شرف كأس السوبر، قبل مواجهته مرتين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال الهوني في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية: "الفريق مستعد لمواجهة الزمالك على الوجه الأمثل".

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وتابع "الصفوف مكتلمة باستثناء غياب عبد القادر بدران".

وواصل "جاهزون للفوز بالتحدي، وأتمنى أن نعود بالكأس إلى تونس".

واحتفلت بعثة الترجي في الدوحة بعيد الميلاد السادس و العشرين لحمدو الهوني يوم الأربعاء.

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