السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز

قال معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي إنه يرى إصرارا كبيرا من لاعبيه قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة على شرف كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على شرف كأس السوبر، قبل مواجهته مرتين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأوضح الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية: "الترجي جاهز لمواجهة السوبر، ويوجد إصرار كبير من اللاعبين على الفوز باللقب".

وتابع "نلعب 3 مرات ضد الزمالك خلال 3 أسابيع، واللاعبون سيخوضون كل المباريات بنفس الإصرار على الفوز".

وخاض الترجي تدريبه الأول في قطر يوم الأربعاء، على أن يخوض أخر تدريباته يوم الخميس ويعقبه مؤتمر صحفي لمعين الشعباني.

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