السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز

الخميس، 13 فبراير 2020 - 01:00

كتب : محرر في الجول

معين الشعباني مدرب الترجي

قال معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي إنه يرى إصرارا كبيرا من لاعبيه قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة على شرف كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية ضد الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على شرف كأس السوبر، قبل مواجهته مرتين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأوضح الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" التونسية: "الترجي جاهز لمواجهة السوبر، ويوجد إصرار كبير من اللاعبين على الفوز باللقب".

أخبار متعلقة
العابدي: الترجي أكثر جاهزية من الزمالك ولكن عبد الحليم علي يحكي لـ في الجول كواليس تتويج الزمالك بالسوبر ضد الوداد وخوضه المباراة مصابا السوبر الإفريقي - مهاجم الترجي: نعرف جيدا ماذا سنفعل أمام الزمالك لنفوز باللقب

وتابع "نلعب 3 مرات ضد الزمالك خلال 3 أسابيع، واللاعبون سيخوضون كل المباريات بنفس الإصرار على الفوز".

وخاض الترجي تدريبه الأول في قطر يوم الأربعاء، على أن يخوض أخر تدريباته يوم الخميس ويعقبه مؤتمر صحفي لمعين الشعباني.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند

الزمالك الترجي في إفريقيا السوبر الإفريقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك 2 ساعة | إفريقيا
أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد 2 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز 2 ساعة | إفريقيا
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 2 ساعة | الدوري المصري
أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم 2 ساعة | الوطن العربي
ليون يقصي مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك