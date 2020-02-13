العابدي: الترجي أكثر جاهزية من الزمالك ولكن

يرى المدافع التونسي المعتزل، وسام العابدي، أن الترجي أفضل وأكثر جاهزية فنيا من الزمالك قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

وصرح العابدي عبر قناة (إم بي سي مصر) "لا يمكن التكهن بالنتيجة، فهي مباراة بين فريقين كبيرين في إفريقيا".

وأضاف "لكن الترجي يبدو أكثر جاهزية فنيا من الزمالك بفضل سلسلة نتائجه القوية في دوري الأبطال، وكذلك تصدره جدول الدوري التونسي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه".

وأضاف العابدي "الترجي يملك عدة عناصر مميزة مثل طه ياسين الخنيسي وواتارا ومحمد مزيان وبنساحة وبلغيث، وكذلك حمدي الهوني الذي يعتبر حاليا معشوق الجماهير".

وأردف مدافع الزمالك والترجي السابق "أما الفريق المصري لديه أيضا مفاتيح لعب مميزة مثل فرجاني ساسي وطارق حامد وشيكابالا والثنائي المغربي أوناجم وأشرف بنشرقي".

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