بسبب كوبا ليبرتادوريس.. أديبايور إلى أولمبيا الباراجوياني

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

الصورة من صحيفة ديلي ميل

انضم التوجولي إيمانويل أديبايور إلى أولمبيا الباراجوياني بشكل رسمي لمدة موسم واحد حتى نهاية 2020.

إيمانويل أديبايور

النادي : قيصري سبور

التوجولي البالغ 35 عاما أصبح أحدث انتدابات بطل باراجواي وسيجاور الهداف الباراجوياني المخضرم روكي سانتا كروز إذ لعبا سويا بقميص مانشستر سيتي بين 2009 و2011.

الثنائي قضى 18 شهرا سويا بقميص السيتيزينز تحت قيادة مارك هيوز.

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وتعاقد النادي مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد تجربة الأخيرة لم تستمر طويلا إذ خاض 8 مباريات بقميص قيصري سبور وسجل هدفين خلال النصف الأول من الموسم بالدوري التركي.

ماركو تروفاتو رئيس نادي أولمبيا الباراجوياني صرح عقب إتمام التعاقد "اللاعب منجذب للعب في كوبا ليبرتادوريس حيث لم يسبق له اللعب من قبل، لقد قال لنا أنه يريد أن يجعل الفريق تنافسيا".

أديبايور البالغ 35 عاما ارتدى قمصان أندية موناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير التركي.

ويعد أولمبيا هو النادي الأكبر في باراجواي إذ توج بلقب الدوري 44 مرة كرقم قياسي، ويعد أكثر الأندية تتويجا قاريا في البلاد برصيد 3 ألقاب لـ كوبا ليبرتادوريس.

ويستهل بطل الدوري الباراجوياني مشواره في كوبا ليبرتادوريس 2020 بلقاء ديلفين الإكوادوري في الرابع من مارس المقبل بدور المجموعات.

ويحتل أولمبيا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة أبرتورا لموسم 2020 برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من بداية الموسم.

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أولمبيا أديبايور كوبا ليبرتادوريس
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