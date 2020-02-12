بسبب كوبا ليبرتادوريس.. أديبايور إلى أولمبيا الباراجوياني

انضم التوجولي إيمانويل أديبايور إلى أولمبيا الباراجوياني بشكل رسمي لمدة موسم واحد حتى نهاية 2020.

إيمانويل أديبايور النادي : قيصري سبور

التوجولي البالغ 35 عاما أصبح أحدث انتدابات بطل باراجواي وسيجاور الهداف الباراجوياني المخضرم روكي سانتا كروز إذ لعبا سويا بقميص مانشستر سيتي بين 2009 و2011.

الثنائي قضى 18 شهرا سويا بقميص السيتيزينز تحت قيادة مارك هيوز.

وتعاقد النادي مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد تجربة الأخيرة لم تستمر طويلا إذ خاض 8 مباريات بقميص قيصري سبور وسجل هدفين خلال النصف الأول من الموسم بالدوري التركي.

ماركو تروفاتو رئيس نادي أولمبيا الباراجوياني صرح عقب إتمام التعاقد "اللاعب منجذب للعب في كوبا ليبرتادوريس حيث لم يسبق له اللعب من قبل، لقد قال لنا أنه يريد أن يجعل الفريق تنافسيا".

Del África, pasando por Europa hasta el centro de Sudamérica. 🌍 Bienvenue Adeba! 🇹🇬 ¡A partir de hoy, #Olimpia es tu escudo y Para Uno tu hogar! ⚪⚫⚪#SeamosLeyenda pic.twitter.com/VKmAuVz2KG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2020

أديبايور البالغ 35 عاما ارتدى قمصان أندية موناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير التركي.

ويعد أولمبيا هو النادي الأكبر في باراجواي إذ توج بلقب الدوري 44 مرة كرقم قياسي، ويعد أكثر الأندية تتويجا قاريا في البلاد برصيد 3 ألقاب لـ كوبا ليبرتادوريس.

ويستهل بطل الدوري الباراجوياني مشواره في كوبا ليبرتادوريس 2020 بلقاء ديلفين الإكوادوري في الرابع من مارس المقبل بدور المجموعات.

ويحتل أولمبيا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة أبرتورا لموسم 2020 برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات من بداية الموسم.

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