مستشفى الإسماعيلي – عماد حمدي يغيب عن مواجهة الرجاء.. وأنباء سعيدة

تأكد غياب عماد حمدي لاعب الإسماعيلي عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربي في ظل عدم شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

وأصيب عماد حمدي بشد في العضلة الأمامية وأثبتت الفحوصات الطبية حاجته للراحة السلبية لـ10 أيام قبل الانتظام في المران الجماعي.

لكن من ناحية أخرى تلقى الإسماعيلي أنباء سعيدة بتأكد جاهزية محمد الشامي لخوض المباراة بعد شفائه من إصابته بجذع في الكاحل.

كما أكد الجهاز الطبي للدراويش أن محمد حمدي زكي وأحمد أيمن سينتظمان في المران الجماعي استعدادا للقاء الرجاء.

ويواجه الإسماعيلي منافسه الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية في ملعب الإسماعيلية.

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