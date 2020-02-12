ضربة جديدة لـ ميلان.. اشتباه في إصابة بيليا بالرباط الصليبي

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 18:28

كتب : FilGoal

بيليا

يواصل الأرجنتيني لوكاس بيليا الوقوع في المتاعب بسبب الإصابات بعدما تعرض لضربة جديدة عقب تعافيه.

اللاعب عاد للتدريبات مجددا لكنه تعرض للإصابة ووفقا لبعض التقارير فأنها قد تكون رباط صليبي.

ووفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن اللاعب أصيب في التدريب بالتواء في الركبة اليمنى مع وجود أضرار قد تُحول الإصابة لرباط صليبي.

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بيليا البالغ 34 عاما أصيب في أربطة الفخذ اليسرى وغاب بسببها شهر في الفترة الماضية.

وتعد تلك الإصابة الثامنة للاعب بقميص ميلان، إذا غاب سابقا بسبب الإصابات عن 40 مباراة.

لاعب الوسط الأرجنتيني ينتهي تعاقده بنهاية الموسم وكان قريبا من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك اللاعب الموسم الجاري في 7 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وإجمالا شارك اللاعب بقميص الروسونيري في 63 مباراة خلال 3 مواسم سجل هدفين وصنع مثلهما.

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ميلان لوكاس بيليا
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