تقرير: اجتماع لبحث عودة كأس إنتركونتيننتال

عُقد اجتماع بين مسؤولي اتحاد كرة القدم لقارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية اليوم لمناقشة إقامة كأس إنتركونتيننتال من جديد.

البطولة أقيمت بشكل سنوي بين بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) ودوري أبطال أوروبا (أوروبا) منذ 1960 وتوقفت عام 2004.

ومنذ ذلك الحين أقيمت بطولة كأس العالم للأندية منذ 2005 وحتى العام الجاري.

ووفقا لشبكة UOL البرازيلية فأن البطولة في حال عودتها قد تقام بين بطلي القارتين وبطل الدوري الأوروبي وكوبا سود أمريكانا (ثاني البطولات القارية في أمريكا الجنوبية) لتضم 4 أندية.

ومن المنتظر أن يتم تحليل وضع البطولة ماديا وتنظيميا وإقامة البطولة أيضا على مستوى السيدات.

ويعد ميلان وريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب على المستوى الأوروبي برصيد 3 ألقاب.

في المقابل وبنفس الرصيد يعد بنيارول وناسيونال وبوكا جونيورز الأكثر تتويجا باللقب على المستوى اللاتيني.

النسخة الأخيرة عام 2004 شهدت تتويج بورتو البرتغالي باللقب على حساب أوناس كالداس الكولومبي بركلات الترجيح.

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