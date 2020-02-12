الإسماعيلي يمدد تعاقده مع البدري

نجح مسئولوا الإسماعيلي في تمديد تعاقد محمود البدري ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة.

محمود البدري النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

ويأتي ذلك بعد جلسة جمعته مع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي.

وتألق البدري بشكل لافت للنظر منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نطرا لقدراته الفنية.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي في الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل إيجابي ويدعم عنصر الاستقرار.

وخاض البدري 10 مباريات مع الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم وشارك بشكل أساسي في جميع اللقاءات.

وأنهى الإسماعيلي مبارياته في الدور الأول من جدول الدوري المصري وجمع 21 نقطة في المركز التاسع.

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