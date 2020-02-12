تقرير: تشيلسي توصل لاتفاق مع أياكس لضم زياش

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

حكيم زياش - أياكس - دوري أبطال أوروبا

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات متقدمة من ضم حكيم زياش جناح أياكس حلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

حكيم زياش

النادي : أياكس

تشيلسي

ووفقا للتقرير، فقد اتفق تشيلسي على دفع مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني لضم النجم المغربي، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش كان على قمة قائمة اللاعبين الذين يرغب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في شهر يناير، لكن أياكس أراد الاحتفاظ بخدماته حتى الصيف.

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وألمح التقرير إلى أن الصفقة قد تمت بشكل كبير، خاصة وأن زياش يرغب بشدة في اللعب لتشيلسي.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

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