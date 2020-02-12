تقرير: تشيلسي توصل لاتفاق مع أياكس لضم زياش

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات متقدمة من ضم حكيم زياش جناح أياكس حلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

حكيم زياش النادي : أياكس تشيلسي

ووفقا للتقرير، فقد اتفق تشيلسي على دفع مبلغ 38 مليون جنيه إسترليني لضم النجم المغربي، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش كان على قمة قائمة اللاعبين الذين يرغب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في شهر يناير، لكن أياكس أراد الاحتفاظ بخدماته حتى الصيف.

وألمح التقرير إلى أن الصفقة قد تمت بشكل كبير، خاصة وأن زياش يرغب بشدة في اللعب لتشيلسي.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى أياكس قادما من تفينتي في صيف 2016 بمبلغ 11 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك زياش خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

زياش مثل منتخب المغرب في 32 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية