تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 16:12

كتب : حسام نور الدين

الصور من الموقع الرسمي للأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق رئيسا لبعثة الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بمباراة السوبر المصري.

وكان الخطيب قد اعتذر عن عدم السفر إلى الإمارات بسبب ظروف علاجية.

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وقرر الأهلي السفر إلى الإمارات يوم 17 فبراير استعدادا لمباراة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المصري والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة بـ 42 نقطة من 14 مباراة خاضهم وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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