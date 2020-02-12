فورمولا 1 - بسبب كورونا.. تأجيل سباق الجائزة الكبرى بالصين لأجل غير مسمى

أعلن موقع فورمولا 1 الرسمي تأجيل سباق الجائزة الكبرى لعام 2020 المقرر إقامتها بالصين لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة سباق الجائزة الكبرى في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

وطلب منظمو الجائزة الكبرى بالصين التأجيل بعد مناقشات مستمرة مع اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية بالصين.

ويأتي ذلك وسط مخاوف صحية وفرض حالة طوارئ من منظمة الصحة العالمية بسبب تفشي الفيروس.

وقرار تأجيل المسابقة يأتي لضمان صحة وسلامة اللاعبين المشاركين والمشجعين.

وأعلن موقع فورمولا 1 في بيان رسمي أن هناك تطلع للعودة إلى الصين في أسرع وقت ممكن كونه دائما جزءا هاما من جدول المسابقات.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية