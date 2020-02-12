تقرير: ليفربول يقطع الطريق على يوفنتوس بزيادة راتب فان دايك

قالت مجلة Football Insider الإنجليزية إن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتجديد عقد مدافعه فيرجيل فان دايك ليتقاضى الأخير 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

75 ألف جنيه إسترليني ستضاف أسبوعيا لراتبه الحالي مع بطل دوري أبطال أوروبا.

ويريد ليفربول إنهاء أي أمل لدى يوفنتوس في التعاقد مع أفضل مدافع في العالم، وثاني أفضل لاعبي العالم في 2019 بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويأمل ليفربول تمديد عقد فان دايك حتى 2025، فالعقد الحالي لنجم هولندا ينتهي في 2023.

وتمني أكبر أندية أوروبا نفسها بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، وقالت صحيفة صن الإنجليزية في وقت سابق إن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض كبير للظفر باللاعب الأسبق لنادي ساوثامبتون.

وقدم فان دايك (28 عاما) أداء استثنائيا منذ ارتدائه القميص الأحمر لليفربول في يناير 2018، ونال جائزة اللاعب الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وفاز مع الفريق بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك فان دايك في 34 مباراة بالموسم الحالي مع ليفربول وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويقترب قائد المنتخب البرتقالي من التتويج بالدوري في ظل تصدر ليفربول للبطولة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

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