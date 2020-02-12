تقرير: ليفربول يقطع الطريق على يوفنتوس بزيادة راتب فان دايك

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 14:54

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

قالت مجلة Football Insider الإنجليزية إن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لتجديد عقد مدافعه فيرجيل فان دايك ليتقاضى الأخير 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

75 ألف جنيه إسترليني ستضاف أسبوعيا لراتبه الحالي مع بطل دوري أبطال أوروبا.

ويريد ليفربول إنهاء أي أمل لدى يوفنتوس في التعاقد مع أفضل مدافع في العالم، وثاني أفضل لاعبي العالم في 2019 بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة.

أخبار متعلقة
إنييستا يصنع هدفين في مشاركة فريقه الأولى بدوري أبطال آسيا مصدر بـ الأهلي يجيب لـ في الجول: هل يخضع نيدفيد لجراحة ثالثة خبر في الجول - مدافع المصري يمنح النادي مهلة لتحديد مصيره إيهاب جلال يضم 20 لاعبا لمواجهة الأهلي.. وغياب قائد وحارس المصري

ويأمل ليفربول تمديد عقد فان دايك حتى 2025، فالعقد الحالي لنجم هولندا ينتهي في 2023.

وتمني أكبر أندية أوروبا نفسها بالتعاقد مع اللاعب المخضرم، وقالت صحيفة صن الإنجليزية في وقت سابق إن يوفنتوس يستعد لتقديم عرض كبير للظفر باللاعب الأسبق لنادي ساوثامبتون.

وقدم فان دايك (28 عاما) أداء استثنائيا منذ ارتدائه القميص الأحمر لليفربول في يناير 2018، ونال جائزة اللاعب الأفضل في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وفاز مع الفريق بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك فان دايك في 34 مباراة بالموسم الحالي مع ليفربول وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ويقترب قائد المنتخب البرتقالي من التتويج بالدوري في ظل تصدر ليفربول للبطولة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

طالع أيضا

الزمالك يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا للترجي

مدرب مصري مرشح لقيادة دجلة

فايلر يجتمع بلاعبين إثنين في الأهلي

رونالدو البرازيلي: لم أرغب في الرحيل عن برشلونة

أخطر دوري في العالم - الأهلي والمصري الأفضل والزمالك يفك عقدة الإسماعيلية

فان دايك ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد الكونغولي: كاف قرر إغلاق ملعب الشهداء 14 دقيقة | إفريقيا
تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اختبار طبي يحسم موقف شيكابالا من السوبر الإفريقي 36 دقيقة | إفريقيا
فورمولا 1 - بسبب كورونا.. تأجيل سباق الجائزة الكبرى بالصين لأجل غير مسمى 40 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر كاف لمدة 10 سنوات ساعة | إفريقيا
احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي في مرمى خصومه ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 4 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته
قد ينال إعجابك