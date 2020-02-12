إنييستا يصنع هدفين في مشاركة فريقه الأولى بدوري أبطال آسيا

حقق فريق فيسيل كوبي الياباني الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام جوهور الماليزي ضمن مباريات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا وصنع أندريه إنييستا هدفين.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

ويشارك فيسيل كوبي في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل كيجيرو أوجاوا ثلاثة أهداف في فوز فريقه ليتصدر كوبي المجموعة مبكرا.

وتضم المجموعة بجانب كوبي وجوهور كل من جوانزو إيفرجراندي الصيني وسوان بلووينجز الكوري الجنوبي.

وانتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي من برشلونة في صيف 2018 ويلعب موسمه الثاني مع الفريق الياباني.

وشارك إنييستا في 41 مباراة مع فريقه وسجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين.

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