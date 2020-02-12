مصدر بـ الأهلي يجيب لـ في الجول: هل يخضع نيدفيد لجراحة ثالثة

بات من المحتمل أن يخضع كريم وليد "نيدفيد" لجراحة ثالثة في الركبة.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

وسافر لاعب وسط الأهلي إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة، مع خبير آخر غير أندرياس فايلر الذي أجرى له جراحة الغضروف من قبل.

وقال مصدر بالنادي لـFilGoal.com: "نيدفيد سيخضع لفحص جديد، بعد أن أجرى جراحة سابقة في الغضروف ثم لجراحة أخرى بسبب الرشح الذي تعرض له في الركبة وتسبب في آلام له".

ولكن، هل يخضع نيدفيد لجراحة ثالثة؟

المصدر قال لـFilGoal.com: "ذلك يتحدد بناء على نتائج الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها اللاعب"، تاركا احتمالية لحدوث ذلك الأمر.

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل الماضي، ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وإجمالا لعب نيدفيد 104 مباراة بقميص الأهلي سجل فيهم 10 أهداف.

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