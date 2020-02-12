خبر في الجول - مدافع المصري يمنح النادي مهلة لتحديد مصيره

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 14:26

كتب : أيمن عيد

محمد صالح - المصري - النجوم

منح الفلسطيني محمد صالح مدافع النادي المصري إدارة ناديه مهلة لمدة أسبوعين من أجل تسوية وضعه وتحديد مصيره مع الفريق.

محمد صالح

النادي : المصري

المصري

وعلم FilGoal.com أن اللاعب طلب من إدارة النادي، الحصول على مستحقاته هذا الموسم والمستحق سدادها في أغسطس الماضي.

ويواجه اللاعب -26 عاما - أزمة انتهاء إقامته ولم يقم المصري بإجراءات تجديد إقامته منذ دخوله القاهرة هو وزوجته أغسطس الماضي.

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وواجه صالح مشكلة أثناء سفره لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بسبب انتهاء إقامته بمصر وسدد غرامة مالية بمطار القاهرة.

ويشارك صالح بتدريبات الفريق الجماعية ويعتبر جاهز فنيا وبدنيا وكانت تسعى إدارة النادي لقيده في أخر أيام القيد الشتوي بدلا من أحد المحترفين الأربعة.

وأبلغ صالح الجهاز الفني رغبته بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد ولكن نقل لإدارة النادي ضرورة تسوية مستحقاته وصرفها في أقرب فرصة.

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