إيهاب جلال يضم 20 لاعبا لمواجهة الأهلي.. وغياب قائد وحارس المصري

ضم إيهاب جلال مدرب المصري 20 لاعبا لمعسكر الفريق الذي يبدأ عصر الأربعاء في الإسكندرية استعدادا لمواجهة مرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة.

ويحل المصري ضيفا على الأهلي، متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، في ملعب حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للبطولة.

ويغيب عن المباراة عمرو موسى قائد الفريق البورسعيدي الذي توفي والده منذ ساعات، إضافة إلى الحارس الأساسي أحمد مسعود الذي أصيب بكسر في إصبعه.

ولن يشارك أيضا بهاء مجدي بسبب الإصابة.

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وضم جلال القائمة التالية استعدادا لمواجهة ريني فايلر:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة

الدفاع: إسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعمر كمال وخالد مصطفى وسعيدو سيمبوري

وسط الملعب: فريد شوقي وإسلام عطية وايزي ايميكا وحسن علي وأحمد ياسر وحسين رجب ومفتاح طقطق وشيخ موكورو ومحمد جابر وعبد الناصر "دي ماريا" وأيمن ندا

الهجوم: محمود وادي وأوستين أموتو

ويحتل المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري ورصيده 20 نقطة.

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