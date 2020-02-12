هنا جودة بعد اختيارها للمشاركة في كأس العالم للكبار: خطوة نحو هدفي الأكبر بأولمبياد 2024

أشاد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة باختيار هنا جودة -12 عاما - ضمن لاعبات منتخب مصر المقرر مشاركتهن في بطولة العالم للكبار، وشددت اللاعبة المصرية أنها خطوة نحو حلمها الأكبر عام 2024.

وتقام بطولة العالم للكبار في كوريا الجنوبية والمقرر انطلاقها يوم 22 مارس المقبل.

واختيرت هنا جودة في المنتخب المصري بجانب دينا مشرف وفرح عبد العزيز ويسرى حلمي وآلاء يحيى.

وتواصل الاتحاد الدولي مع هنا جودة الملقبة بـ الطفلة المعجزة وقالت: "سعيدة جدا بالتأكيد لأكون ضمن المنتخب المصري في بطولة العالم بكوريا".

وأوضحت "الأمر لم يكن مفاجأة بالنسبة لي بسبب حصولي على المركز الأول في المنافسات التأهيلية".

وأضافت هنا "أشعر بسعادة غامرة وأتطلع للتحدي في كوريا، شرف كبير لي الانضمام للمنتخب بجانب دينا مشرف وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة منتخب مصر".

وتتصدر هنا جودة التصنيف العالمي للاعبات أقل من 15 عاما وتشارك مع منتخب السيدات للمرة الأولى.

وتابعت هنا جودة "مشاركتي تعني أن أكون أحد أصغر اللاعبات في بطولة العالم، هذا النوع من الخبرة سيكون خطوة لمساعدتي لتحقيق حلمي وهدفي الأكبر بالتأهل لأولمبياد باريس 2024".

وأتمت هنا جودة حديثها "التعليم أمر مهم للغاية بالنسبة لي لذلك عندما أسافر إلى أي مكان، آخذ كتبي معي للمذاكرة".

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