2 في 1.. مدرب مازيمبي يتولى مسؤولية منتخب الكونغو للمحليين

أعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تولي بامفيل ميهايو المدير الفني لمازيمبي مسؤولية تدريب منتخب المحليين.

ويستعد منتخب الكونغو للمحليين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تقام أبريل المقبل في الكاميرون.

وسيتولى ميهايو تدريب منتخب المحليين خلفا لكريستيان نسيجي المدير الفني الحالي للمنتخب الأول للكونغو.

واعتذر نسيجي عن الاستمرار في تدريب منتخب المحليين نظرا لرغبته ي التركيز على عمله مع المنتخب الأول فقط.

وسوف يستمر مدرب مازيمبي في عمله مع الفريق بجانب عمله في منتخب المحليين.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يشغل فيها ميهايو منصبين في الوقت ذاته إذ سبق له أن تولى منصب المدرب المساعد لمنتخب الكونغو الأول مع المدرب فلورينت إيبينجي في كأس أمم إفريقيا 2019 إلى جانب عمله في مازيمبي.

وسوف يسافر مازيمبي غدا الأربعاء إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر تحضيري للقاء الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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