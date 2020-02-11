الزمالك: لا توجد مشكلة في إعلان كاف قائمة السوبر بـ18 لاعبا.. هناك حل

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

الزمالك - السوبر

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إنه لا توجد أي مشكلة في إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الفريق الأبيض والتي تضم 18 لاعبا لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي.

وسافر الزمالك إلى قطر ببعثة تضم 27 لاعبا قبل إعلان كاف قائمة الفريق الأبيض بعدد أقل من اللاعبين.

وأوضح أمير مرتضى اللغط المثار في حديثه لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "ما حدث مع الزمالك حدث مع الترجي كذلك".

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وأضاف "قبل لقاء الإسماعيلي وحرس الحدود خاطبنا الاتحاد الإفريقي لتحديد قائمة تضم 18 لاعبا فقط واعترضنا بسبب فارق الوقت الكبير عن موعد المباراة خوفا من إصابة أحد اللاعبين".

وتابع المشرف على الكرة في الزمالك "الاتحاد الإفريقي أكد لنا إننا نستطيع تبديل أي لاعب في القائمة حال إصابة من انضم لها من قبل، وبشكل عام مدربنا باتريس كارتيرون مستقر بنسبة 95% على اللاعبين".

وأتم "كارتيرون قال لي إنه حدث معه الأمر ذاته الموسم الماضي حينما خاض لقاء السوبر الإفريقي مع الرجاء المغربي ضد الترجي كذلك".

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