تشكيل بيراميدز - عودة السعيد وتغييرات بالجملة لتعويض الموقوفين ضد المقاولون

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 18:37

كتب : عاطف شادي

لاعبو بيراميدز يعترضون على إبراهيم نور الدين عقب هدف أليو ديانج

أجرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب لتعويض غياب لاعبيه الموقوفين.

ويلعب بيراميدز ضد المقاولون ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت إيقاف كل من أحمد أيمن منصور ورجب بكار وعمر جابر وعلي جبر وإسلام عيسى من صفوف بيراميدز لمدة 3 مباريات على خلفية أحداث مباراة الأهلي.

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كما عاد عبد الله السعيد للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة الأهلي للإيقاف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون.

الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنتوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - عمر العيوني- دودو الجباس - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمد فتحي.

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