تقرير مغربي - الرجاء يفتقد قائده قبل لقاء الإسماعيلي في البطولة العربية

يفتقد الرجاء البيضاوي المغربي خدمات قائده محسن متولي قبل لقاء الإسماعيلي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بسبب الإصابة.

اللاعب وفقا لجريدة المنتخب المغربية تعرض لإصابة بشد في عضلة الفخذ وقرر الطاقم الطبي إراحة اللاعب لمدة 10 أيام.

وأصيب محسن متولي في مباراة مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي البطولة العربية والتي خسرها الرجاء بهدف وحيد.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيغيب عن مباراة كلاسيكو المغرب أمام الجيش الملكي وكذلك مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأحد المقبل في الإسماعيلية.

الجناح المغربي البالغ 33 عاما شارك في الموسم الجاري في 17 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وسبق للإسماعيلي أن التقى الرجاء في ثمن نهائي النسخة الماضية من البطولة وانتهت المباراتين بدون أهداف وتفوق بطل المغرب بركلات الترجيح.

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