في الدرجة الثانية - خسارة سيراميكا الأولى.. والرجاء يكتسح بيلا بسداسية

أُختتمت مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة إذ ألحق بتروجت الخسارة الأولى بالموسم لفريق سيراميكا بالفوز بنتيجة 2-1.

بتروجت تقدم للمركز الثالث برصيد 22 نقطة، في حين يظل سيراميكا في الصدارة برصيد 29 نقطة.

وفي مجموعة بحري بنفس الجولة تعرض غزل المحلة وصيف المجموعة للخسارة بهدف دون مقابل أمام المنصورة عن طريق عصام نصار.

وارتفع رصيد المنصورة إلى 23 نقطة، فيما تراجع غزل المحلة للمركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وحقق دمنهور الفوز على الأولمبي بهدف البديل مصطفى سمارة وتقدم للمركز الثاني برصيد 27 نقطة.

المتصدر فاركو فاز على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد سجلهما على بهيج هداف الدرجة الثانية برصيد 8 أهداف.

واكتسح الرجاء ضيفه بيلا بسداسية مقابل هدف، سجل الأهداف وائل فراج هدفين وعزت جمال هدفين وحمبوزو هدف وخالد أبو زيادة هدف، بينما سجل كشري هدف بيلا.

وفاز دكرنس على الحمام بهدف أحمد جمعة وارتفع رصيد دكرنس إلى 24 نقطة وتوقف رصيد الحمام عند 16 نقطة.

وحقق أحمد الكاس أول فوز في أول قيادة فنية مع أبو قير بالفوز عليى بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، وارتفع رصيد أبو قير إلى 17 نقطة.

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