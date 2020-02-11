ليفربول: فريقنا العلمي انتقى صلاح بعد تحليل أدائه مع روما

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول كيف قرر النادي التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في 2017 عندما كان الأخير متألقا في الدوري الإيطالي مع روما.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال مور في حوار مع Soccer Laduma:"مو (صلاح) قصته عظيمة. جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات. يتذكره الناس من تشيلسي، (جوزيه) مورينيو لم يقدره وتركه يرحل".

وواصل "ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، كان هناك شيئا، خاص بالجانب التحليلي، رآه فريقنا المختص بالعلم الرياضي ليطرح اسمه أكثر من مرة على رأس قائمة المطلوبين".

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في 2017 كان صلاح أغلى لاعب إفريقي وعربي ومصري حين انتقل من العاصمة الإيطالية إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

والباقي، تاريخ يعرفه الجميع.

وبات صلاح (27 عاما) ضمن نخبة لاعبي العالم، في 2019 احتل المركز الرابع في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعبي العالم.

وجاء خامسا في ترتيب الكرة الذهبية.

وتوج صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكان هدافا للموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقترب صلاح من التتويج بالدوري في ظل تصدر ليفربول لترتيب البطولة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

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