المصري يفقد حارسه أمام الأهلي والمقاولون ونهضة بركان

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

جون أنتوي - أحمد مسعود - بيراميدز - المصري

أعلن النادي المصري عبر موقعه الرسمي إصابة حارسه أحمد مسعود بكسر في اليد ليغيب 3 أسابيع عن الفريق.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وتعرض مسعود للإصابة أمام وادي دجلة يوم الإثنين ولم يكمل المباراة التي حسمها الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يفقد المصري مسعود أمام الأهلي يوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة للدوري.

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ويغيب مسعود (28 عاما) عن الدور ثمن النهائي لكأس مصر الذي يلعب فيه المصري ضد المقاولون العرب في 19 فبراير.

ولن يشارك أيضا في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية حين يستضيف المصري فريق نهضة بركان المغربي في 1 مارس.

وشارك مسعود في 14 مباراة بالموسم الحالي للدوري وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

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