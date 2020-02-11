رسميا - فيفا يعلن إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين لا يحصلون على أجور من أنديتهم

يستعد كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" واتحاد لاعبي العالم لتنظيم صندوق تمويل فيفا للاعبي كرة القدم بعد توصلهم لاتفاق يوم الثلاثاء، من أجل مساندة اللاعبين الذين لا يتقاضون أجورا أو لا يحصلون على ما اتفقت الأندية على دفعه لهم.

ونشر الاتحاد الدولي بيانا رسميا أعلن فيه عن إطلاق صندوق تمويل الفيفا للاعبي كرة القدم بعنوان FIFA FFP، على أن يتم إيداع مبلغ 16 مليون دولار في الصندوق لملئه حتى عام 2022.

ويتم توزيع المبلغ كالتالي، إيداع 3 ملايين دولار في عام 2020، ثم 4 ملايين دولار في العام التالي، ثم 4 ملايين أخرى في 2022، بجانب 5 ملايين إضافية يتم إيداعها بأثر رجعي لحماية رواتب اللاعبين للفترة من يوليو 2015 وحتى يونيو 2020.

وألمح فيفا في بيانه أن هناك عددا من التقارير من ضمنها تقرير لجنة فيف برو لعام 2016 من هيئة التوظيف الدولية، أن ظروف العمل في كرة القدم الاحترافية قد شهدت على كثرة الحالات التي تنطوي على عدم دفع رواتب اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

وكان فيفا قد راجع قانونه التأديبي لتعزيز إطار العمل فيما يخص التعامل مع أجور اللاعبين، خاصة المواقف التي تعرف رياضيا بـ"الخلفاء الرياضيين للأندية صاحبة الدين"، أو الأندية المشكلة حديثا بهدف رئيسي وهو تجنب دفع رواتب اللاعبين المتأخرة.

وشمل اتفاق فيفا مع لجنة اللاعبين المحترفين واتحاد لاعبي العالم تشكيل لجنة مراقبة مؤلفة من فيفا وفيفبرو من أجل مراجعة وإدارة طلبات المنح المطلوبة من صندوق اللاعبين.

تلك المنح لن تغطي بالطبع القيمة الكاملة لرواتب اللاعبين لدى أنديتهم، لكنها ستشكل ما يعرف بـ"مبلغ تأميني" لهم في وضعهم الذي يمرون به.

ورحب جياني إنفانتينو رئيس فيفا في ختام البيان بتلك المبادرة وقال: "ذلك الاتفاق والتزامنا بمساعدة اللاعبين في المواقف الصعبة يظهر كيف نقدم دورنا ككيان حاكم للعبة كرة القدم".

وواصل "نحن هنا اليوم للوصول لمن يحتاج إلينا، خاصة في مجتمع كرة القدم، ويبدأ ذلك من اللاعبين الذين يعدون العامل الرئيسي في لعبتنا".

فيما تحدث فيليبي بيات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في فيفا "فيفبرو" قائلا: "أكثر من 50 ناديا في 20 دولة أغلقت في آخر 5 أعوام، ليدخل مئات اللاعبين في مواقف صعب ومستقبل غامض".

وواصل "تلك الأموال ستقدم دعما قيما لهؤلاء اللاعبين وعائلاتهم في وقت الحاجة".

واستطرد "عدد كبير من تلك الأندية أغلق لتجنب دفع رواتب اللاعبين الكبيرة، ويتم تشكيل ناديا جديدا وفقا لمزاعمهم، فيفبرو لطالما احتجت على تلك التصرفات عديمة الضمير وشكرا لفيفا على مكافحة ذلك في قانونها التأديبي".

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