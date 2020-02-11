ابنه: بيليه مكتئب ويشعر بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل بسبب عملية جراحية

قال إدينهو ابن بيليه أيقونة كرة القدم البرازيلية إن مهاجم راقصي السامبا السابق يعاني من اكتئاب شديد بسبب عملية جراحية أجراها لاستبدال مفصل الفخذ وعملية تعافيه لا تسير كما يجب.

وصرح إدينهو لموقع "جلوبوسبورت" البرازيلي: "يمر بحالة نفسية سيئة، خضع لجراحة استبدال مفصل الفخذ ولا يعيش فترة تعافي مناسبة أو مثالية".

وأكمل "لديه مشكلة مع الحركة وتسبب له ذلك في اكتئاب، تخيل أنه ملك كان دائما رمزا، واليوم لا يمكنه السير بشكل ملائم، إنه خجول ومحرج للغاية بسبب ذلك الأمر".

وواصل "تحسنت حالته بعض الشيء خاصة وأنه كان يجلس في كرسي متحرك في وقت سابق، لكنه مازال يعاني من صعوبة كبيرة في الحركة".

واستطرد "يشعر بالكثير من الإحراج لا يرغب في الخروج ورؤيته في تلك الحالة، أو فعل أي نشاط يتضمن الخروج من المنزل".

وظهر بيليه على كرسي متحرك خلال قرعة كأس العالم 2018 في موسكو، وأشارت تقارير بعد القرعة بشهر وحيد عن انهياره بسبب الإجهاد.

أسطورة سانتوس لعب دورا حيويا في تتويج البرازيل وهيمنتها على العالم في الفترة من 1958 وحتى 1970 وتوج بطلا لكأس العالم 3 مرات.

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