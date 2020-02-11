تقرير: يوفنتوس يريد التعاقد مع جوارديولا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

يسعى يوفنتوس ليحل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بدلا من ماوريسيو ساري في الموسم المقبل وفقا لتقارير إنجليزية.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس يرى أن جوارديولا المدرب المثالث ليقود فريقه الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من التكهنات المتزايدة في إيطاليا أن ساري سيرحل عن يوفنتوس ليعود ماكس أليجري من جديد.

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وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي اقترب بالفعل من فقدان لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، ويعتبر جوارديولا الهدف الأول ليوفنتوس.

وأوضح التقرير أن جوارديولا يتحدث بالفعل اللغة الإيطالية بشكل جيد، إذ لعب مع روما وبريشيا وصديق للعديد من المدربين الإيطاليين مثل أريجو ساكي وساري.

وفاز جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وتعتبر تلك البطولة هي هدف يوفنتوس الأولى إذ لم يحققها البيانكونيري منذ عام 1996.

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