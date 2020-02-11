تقرير: دورتموند يعوض رحيل سانشو المتوقع بموهبة كلوب بروج

يستعد نادي بوروسيا دورتموند لتأمين خط هجومه في حالة رحيل جادون سانشو نجمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من خلال ضم موهبة كلوب بروج. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة HLN البلجيكية.

وقال التقرير إن إيمانويل دينيس موهبة كلوب بروج دخلت على رادار دورتموند تمهيدا للرحيل المحتمل وربما يكون الوشيك لسانشو إلى أحد كبار أوروبا.

ويعلم دورتموند وفقا للتقرير أنه سيواجه صعوبة بالغة في الاحتفاظ بخدمات سانشو خاصة مع وجود اهتمام كبير من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد وتشيلسي، وربما يعود مانشستر سيتي لضمه إذا ما رحل ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ.

دينيس صاحب الـ22 عاما لفت إليه الأنظار بعد تألقه ضد ريال مدريد في دور المجموعات وتسجيله لهدفين في تعادل فريقه بنتيجة 2-2 ضد الملكي.

وشارك الدولي النيجيري خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، ويجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وانضم دينيس إلى بروج قادما من زوريا لوهانسك الأوكراني في صيف 2017 بمبلغ 1.3 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

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