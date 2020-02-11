كلينسمان يعلن رحيله عن هيرتا برلين بعد 10 أسابيع فقط: لم أحصل على الثقة اللازمة
الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 12:21
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلينسمان عن رحيله بشكل رسمي عن تدريب نادي هيرتا برلين وذلك بعد 10 أسابيع فقط من توليه مهمة تدريب الفريق. وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشر كلينسمان بيانا رسميا قال فيه: "كمدرب أنا بحاجة لثقة من حولي، وهو أمر لم أحصل عليه، خاصة في قتالي في صراع الهبوط".
وواصل "وحدة الصف والتركيز على الأساسيات هي أهم العناصر، إن لم يتم ضمانها، فلن أنتفع من منصبي وإمكانياته كمدرب، ولن يمكنني أن أكون مسؤولا كما يجب أيضا".
وتابع "لهذا السبب بعد تفكير طويل، أنهي تعاقدي مع هيرتا برلين وأعود لمنصبي الأصلي طويل الأمد كعضو مشرف في مجلس إدارة النادي".
وكان صاحب الـ55 عاما قد قاد هيرتا في 10 مواجهات، فاز في 3 وتعادل 3 وخسر 4.
ويحتل هيرتا برلين حاليا المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط في الجدول، فريق فورتونا دوسيلدورف.
طالع أيضا
جمال الغندور يفسر احتساب هدف الأهلي الثاني ضد بيراميدز
الغندور يوضح مدى صحة ركلتي جزاء لقاء الإسماعيلي والزمالك
فايلر: لماذا أريح لاعبين في الدوري؟
طلائع الجيش: غياب عمار حمدي أثر علينا ضد الأهلي