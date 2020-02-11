برنامج بدني خاص لـ بادجي بعد عودته من السنغال

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 12:15

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف أفشة ضد طلائع الجيش

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريني فايلر برنامجا استشفائيا في مران اليوم الثلاثاء للاعبين الذي شاركوا في مباراة طلائع الجيش.

ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن تفاصيل رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي ضد الزمالك أمنية موسيماني تتحقق قبل مواجهة الأهلي.. ويحذر: قد نتعرض للصدمة الأكبر إيهاب جلال: كنت الخيار الأول لتدريب المنتخب.. ونعاني غيابات عديدة أمام الأهلي بيراميدز: مستعدون للتفاوض مع الأهلي إذا أراد الحصول على الشناوي

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا لأليو بادجي المهاجم السنغالي بعد عودته من بلاده لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وغاب بادجي عن تدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة طلائع الجيش بسبب سفره للسنغال لتجديد جواز سفره.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 42 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثاني.

طالع أيضا

جمال الغندور يفسر احتساب هدف الأهلي الثاني ضد بيراميدز

الغندور يوضح مدى صحة ركلتي جزاء لقاء الإسماعيلي والزمالك

عبد الحفيظ يرد على إيقافه

فايلر: لماذا أريح لاعبين في الدوري؟

طلائع الجيش: غياب عمار حمدي أثر علينا ضد الأهلي

بيراميدز يتظلم ضد عقوبات اتحاد الكرة

الدوري المصري الأهلي المصري أليو بادجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سقوط آخر الفلاسفة: لماذا سيفشل كل تاكيس جونياس في الدوري المصري 43 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول: فريقنا العلمي انتقى صلاح بعد تحليل أدائه مع روما 48 دقيقة | المحترفون
المصري يفقد حارسه أمام الأهلي والمقاولون ونهضة بركان ساعة | مصر
اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بعد بمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا ساعة | إفريقيا
مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: اجتماع مع مدرب جزائري الأربعاء لحسم خليفة جونياس ساعة | الدوري المصري
رسميا - فيفا يعلن إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين لا يحصلون على أجور من أنديتهم 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك