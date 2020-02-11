برنامج بدني خاص لـ بادجي بعد عودته من السنغال

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة ريني فايلر برنامجا استشفائيا في مران اليوم الثلاثاء للاعبين الذي شاركوا في مباراة طلائع الجيش.

ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.

وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا لأليو بادجي المهاجم السنغالي بعد عودته من بلاده لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وغاب بادجي عن تدريبات الفريق الجماعية قبل مواجهة طلائع الجيش بسبب سفره للسنغال لتجديد جواز سفره.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 42 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثاني.

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