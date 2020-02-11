أجايي: نريد الفوز في كل مباراة لتحقيق تطلعاتنا الكبيرة هذا الموسم

قال جونيور أجايي لاعب الأهلي إن فريقه يسعى للفوز في كل مباراة هذا الموسم، لحسم لقب الدوري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي وصفه بتطلعات الفريق الكبيرة هذا الموسم.

وتحدث أجايي للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "هدفنا الفوز في كل مباراة نخوضها محليا وإفريقيا، وهذا ما يتحقق بمجهود الجهاز الفني واللاعبين، والتركيز العالي من الجميع في كل مباراة".

وعن هدفه في مباراة طلائع الجيش، التي حسمها الفريق 3-0 قال النيجيري: "أكون سعيدا بكل هدف يسجله الفريق وليست أهدافي فقط، فكل هدف يسجله الفريق هو نتاج مجهود جماعي من الجميع، ويقربنا لهدف نسعى كلنا من أجله وهو الفوز بالثلاث نقاط ".

وأردف "لدينا تطلعات كبيرة هذا الموسم نتمنى تحقيقها بحسم لقب الدوري مبكرا وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، ونحن نركز في كل مباراة على حدة لتحقيق الأهداف المطلوبة".

الأهلي فاز على فريق طلائع الجيش يوم الإثنين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري .

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري، قبل منافسة الزمالك مرتين في السوبر المصري ثم الدوري، ومواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صاحب الـ24 عاما سجل 6 أهداف وصنع هدفين هذا الموسم.

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