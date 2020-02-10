نتيجته "المعتادة" لا تتغير.. طوفان الأهلي يصل لـ 42 نقطة بالانتصار على الجيش

حقق الأهلي نتيجته المعتادة أمام طلائع الجيش، بعدما نجح في الانتصار على كتيبة عبد الحميد بسيوني ليصل للنقطة الـ 42 في الدوري.

الأهلي انتصر على طلائع الجيش بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق جونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" في الـ 33 و69 و85 على التوالي.

طوال مسيرته في الدوري المصري، لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام طلائع الجيش.

25 مواجهة قبل لقاء يوم الإثنين انتصر فيهم الأهلي 20 مرة وتعادل 5 مرات. وفي اللقاء الـ 26 يحقق المارد الأحمر نتيجته المعتادة وينتصر للمرة الـ 21.

وواصل الأهلي تغريده وحيدا في صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بـ 42 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 في المركز الـ 14.















































































































































































البداية

ريني فايلر اعتمد على جونيور أجايي كمهاجم صريح، مع عودة أحمد الشيخ وجيرالدو للتشكيل الأساسي من جديد.

4 تغييرات قام بها فايلر أمام الجيش على عكس لقاء بيراميدز.

محمد هاني شارك بدلا من أحمد فتحي. رامي ربيعة عاد للمشاركة مع استبعاد أيمن أشرف للراحة، الشيخ وجيرالدو تواجدا في التشكيل على حساب حسين الشحات ومروان محسن.

أحمد الشيخ وجيرالدو في التشكيل الأساسي للأهلي أمام طلائع الجيش ⚽️🔴#في_الدوري pic.twitter.com/xfWGU88ck9 — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2020

عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق قاد التشكيل الهجومي لـ طلائع الجيش.

أبو بكر ديارا شارك بجوار عمرو جمال مع تواجد الرباعي مهند لاشين وفرانك نجونجا وأحمد عبد الرحمن "زولا" وكريم طارق أحمد سمير في وسط الملعب.

السيطرة كانت لصالح الأهلي في أول 10 دقائق من المباراة ولكن سيطرة بلا خطورة.

الفرصة الأولى في المباراة جاءت في الدقيقة 11 بعد انطلاق من جيرالدو وتمريرة لعلي معلول الذي أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الجيش من أمام أحمد الشيخ.

وسقط عمر بسام حارس مرمى الجيش وجيرالدو بعد كرة مشتركة بين الثنائي قبل وصول الدقيقة 15 من المباراة.

وبعد استئناف المباراة مباشرة أطلق محمد مجدي "أفشة" تسديدة قوية تصدى لها محمد باسم، ليحرم الأهلي من هدف أول محقق.

وحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 18 بعد مخالفة مع كريم طارق.

خطورة الأهلي ظهرت من انطلاقات جيرالدو وتمريرات أفشة، بينما ظهر اعتماد الجيش على انطلاقات كريم طارق خلف خط دفاع الأهلي.

وكاد أحمد سمير أن يستغل خطأ علي معلول قبل أن يعود ظهير أيسر الأهلي ويصحح ما ارتكبه.

هدف وفرص بالجملة

ونجح الأهلي في الدقيقة 33 من ترجمه سيطرته ليهز شباك طلائع الجيش.

أجايي استغل لعبة متقنة من ثلاثي أجانب الأهلي ليحولها داخل الشباك ويكتب هدف المارد الأحمر في مرمى طلائع الجيش.

ديانج مرر لـ جيرالدو الذي مرر لـ معلول الذي أنطلق خلفه داخل منطقة جزاء الجيش، قبل أن يرسل ظهير أيسر المارد الأحمر عرضية أرضية لـ أجايي حولها داخل الشباك.

ووصل أجايي لهدفه الشخصي الرابع في الدوري هذا الموسم.

بعدها مباشرة كاد الأهلي أن يعزز من تقدمه مرتين. مرة عن طريق أحمد الشيخ الذي سدد بجوار القائم بقليل ومرة عن طريق أفشة الذي سدد ولكن عارضة الجيش نقذت بسام من تلقي الهدف الثاني.

وفي محاولة لإدراك الموقف، دفع عبد الحميد بسيوني بـ أحمد سامي بدلا من أبو بكر ديارا، كتغيير أول لـ الجيش أمام الأهلي.

تغيير بسيوني لم يُغير من واقع طوفان الأهلي على مرمى حرس الحدود.

وتألق بسام أمام تسديدة محمد هاني ومتابعة أحمد الشيخ، قبل أن يكرر تألقه من جديد ولكن هذه المرة أمام علي معلول.

طوفان أحمر أنهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

أفشة أهدر فرصة جديدة لـ الأهلي، قبل أن تظهر الخطورة الأولى لطلائع الجيش في الدقيقة 50 عن طريق أحمد عبد الرحمن "زولا" إلا أن تسديدته تصدى لها الشناوي.

محمد هاني بدوره أهدر فرصة جديدة لـ الأهلي.

تمريرة من أجايي في الدقيقة 50 إلى محمد هاني المتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يٌفضل التسديد بدلا من التمرير، ليهدر فرصة مؤكدة للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 55 سقط علي معلول متأثرا بإصابة في الركبة، قبل أن يُكمل اللقاء بشكل طبيعي.

التدخل الأول من فايلر جاء في الدقيقة 65 بعدما دفع بـ محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من أحمد الشيخ.

وشارك محمد شحاتة وناصر منسي بدلا من محمد سامي وعمرو جمال.

بووووووم

وأطلق عمرو السولية تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 69 لينجح في هز الشباك وترجمة فرص الأهلي بنجاح.

تسديدة ولا أروع من قبل منطقة الجزاء هزت شباك بسام وكتبت الهدف الثاني لـ الأهلي.

هدف السولية هو هدفه الشخصي الثاني في الدوري هذا الموسم، وبنفس الطريقة أيضا بعدما هز شباك حرس الحدود من تسديدة قوية.

السولية يواصل الإنفجار 💥 سجل هدفه الثاني هذا الموسم من تسديدة صاروخية أخرى، وصنع 4 أهداف لزملائه 🔴👏 pic.twitter.com/wx5vlzRnUy — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2020

التغيير الثالث لـ الأهلي جاء في الدقيقة 79. حسين الشحات شارك بدلا من أجايي.

وفي الدقيقة 85 كتب أفشة اسمه في لائحة مسجلي الأهداف.

توغل من كهربا داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر لـ أفشة الذي سدد بباطن القدم في شباك الجيش.

ووصل أفشة لهدفه الشخصي الرابع هذا الموسم في الدوري.

وكاد الأهلي أن يصل لهدفه الرابع في المباراة إلا أنه في النهاية اكتفى بثلاثة أهداف.

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