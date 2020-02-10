إيمري: لو كان VAR موجودا لما هزمني برشلونة 6-1.. وأرسنال كان يتهاوى قبل مجيئي

دافع أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان وأرسنال السابق بقوة عن نفسه ضد من وصفوا حقبته مع الأخير بغير الناجحة، مشيرا إلى أن "التحكيم" حرمه من قيادة بطل فرنسا للتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2017.

لم يمكث الإسباني كثيرا في العاصمة الفرنسية رغم تتويجه بسبعة ألقاب مع باريس سان جيرمان، ورحلته مع المدفعجية امتدت لعام ونصف فقط قبل أن يستغني أرسنال عن خدماته وينتدب ميكيل أرتيتا.

كان المدرب البالغ عمره 48 عاما قاب قوسين أو أدنى من إقصاء برشلونة قبل أن يتلقى هزيمة تاريخية في كامب نو، بينما في لندن، ألقى إيمري باللوم على قائمة لاعبيه في تفسيره لتردي نتائج أرسنال.

وقال إيمري في حوار مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:"مع باريس فزت ببطولات عديدة لكن الهدف الأكبر كان دوري الأبطال. في الموسم الأول (2016-2017) واجهنا برشلونة في الدور ثمن النهائي، حققنا نتيجة رائعة في مباراة الذهاب (4-صفر)، وفي العودة، خرجنا لأن الفيديو لم يكن موجودا. قرارات التحكيم أقصتنا بشكل واضح".

ثم تحول بطل الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية مع إشبيلية للحديث عن أرسنال بالقول:"النادي كان يتهاوى على مدار عامين قبل قدومي. أوقفنا هذا السقوط وبدأنا تقوية الفريق وبلغنا نهائي الدوري الأوروبي (قبل الخسارة أمام تشيلسي 4-1 في موسم 2018-2019) وحققنا المركز الخامس في الدوري، بنقطة خلف توتنام. التأهل لدوري الأبطال كان في أيدينا قبل أن نخفق في نهاية الموسم. مجملا، كان موسما جيدا، أردنا المواصلة على نفس المنوال لكن فقدنا 4 قادة".

واستمر "(لورين) كوشييلني و(بيتر) تشيك و(آرون) رامسي و(ناتشو) مونريال. فقدنا لاعبين ذوي شخصيات حتى نحافظ على مستوانا. وبعض النجوم لم يكن سلوكهم جيدا وطلبوا أكثر مما يستحقون. كنا في حاجة إلى وقت أكثر لنتحول إلى أرسنال الذي أردت تكوينه".

كان إيمري مدربا لباريس حين أجرى النادي صفقته المدوية بانتداب نيمار في 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وكشف المدرب الأسبق لفالنسيا أنه تدخل لإقناع النجم البرازيلي بالتوجه إلى عاصمة النور بالقول:"حظيت دوما بدعم الرئيس ناصر (الخليفي). مثلا، حين كنا على وشك التعاقد مع نيمار، كنت منوطا بإبلاغ اللاعب أننا سنبني الفريق حوله. بوجود لاعب مذهل مثله، لا يمكنك أن تبلغه أن عليه التأقلم مع الفريق. عليك أن تبني الفريق حوله، وإلا لن يأتي بكل تأكيد".

منذ رحل عن أرسنال في نوفمبر الماضي، لم يتعاقد إيمري مع فريق بعد. ربما تتأجل عودته لمقعد المدير الفني لبداية الموسم المقبل.

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