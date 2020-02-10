قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي – كارتيرون يضم كل لاعبيه استعدادا للترجي

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 18:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

ضم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 27 لاعبا لقائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى قطر من أجل لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي في الـ14 من شهر فبراير الجاري.

وشهدت القائمة تواجد 27 لاعبا فيما غاب عنها فقط إمام عاشور نظرا لعدم قيده في القائمة الإفريقية.

أخبار متعلقة
نفاد تذاكر السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي مران الزمالك - تدريبات خاصة لأوباما ومصطفى محمد أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري ولكن

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- أحمد عيد- حازم إمام- محمد عبد الشافي- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد حسن- أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر- يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بنشرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أوناجم- إسلام جابر- مصطفى فتحي- كريم بامبو

في الهجوم: مصطفى محمد- عمر السعيد- كابونجو كاسونجو

اقرأ أيضا

صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي

ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة

الموقف الحالي لإصابة رمضان صبحي

هل يخوض الأهلي ودية في جنوب إفريقيا

مدرب صن داونز: هل يمكننا التنفس قليلا؟

الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب طنطا: نستحق ركلتي جزاء أمام إنبي.. سادس مباراة نتأثر بالتحكيم 37 دقيقة | مصر
المصري ينتفض بثلاثية في دجلة محققا أكبر فوز له في الموسم ساعة | مصر
قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي – كارتيرون يضم كل لاعبيه استعدادا للترجي ساعة | إفريقيا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجيش.. محاولات حمراء ساعة | الدوري المصري
مراهق ليفربول: أشكر كلوب على مجاورتي لـ صلاح وماني وفيرمينو ساعة | أوروبا
تشكيل طلائع الجيش – عمرو جمال أساسي ضد الأهلي.. واستبعاد عمار حمدي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك