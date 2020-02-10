قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي – كارتيرون يضم كل لاعبيه استعدادا للترجي

ضم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 27 لاعبا لقائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى قطر من أجل لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي في الـ14 من شهر فبراير الجاري.

وشهدت القائمة تواجد 27 لاعبا فيما غاب عنها فقط إمام عاشور نظرا لعدم قيده في القائمة الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد- محمد صبحي

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- أحمد عيد- حازم إمام- محمد عبد الشافي- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد حسن- أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر- يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بنشرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أوناجم- إسلام جابر- مصطفى فتحي- كريم بامبو

في الهجوم: مصطفى محمد- عمر السعيد- كابونجو كاسونجو

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