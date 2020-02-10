رمضان صبحي ينتظم في التدريبات نهاية الأسبوع.. الحالة البدنية تحدد إمكانية لحاقه بالسوبر

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 11:57

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

ينتظم رمضان صبحي جناح الأهلي في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وكان رمضان يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

وكشف سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلا: "حالة اللاعب البدنية والفنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد إمكانية لحاقه بالسوبر".

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ويلعب الأهلي أمام الزمالك في الإمارات مساء يوم 20 فبراير في السوبر المصري.

وأوضح عبد الحفيظ "تحدد يوم 17 من الشهر الجاري موعدا للسفر إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر".

وعن مواجهة الزمالك في الدوري قال عبد الحفيظ: "لم نتلق أي خطابات من اتحاد الكرة تفيد بتأجيل المباراة ولم يتم مناقشة ذلك من الأساس".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك مجددا في قمة الدوري المصري مساء يوم 24 فبراير الجاري.

وفي سياق آخر يواصل سعد سمير مدافع الفريق خوض تدريباته العلاجية بشكل مستمر على هامش التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في وتر أكيلس.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الاثنين أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.

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