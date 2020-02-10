كاهيل سفيرا للجنة المنظمة لمشاريع كأس العالم 2022

انضم تيم كاهيل أسطورة إيفرتون ومنتخب أستراليا إلى اللجنة المنظمة لمشاريع كأس العالم 2022 بقطر وذلك وفقا لبيان رسمي نشرته اللجنة المنظمة للبطولة.

وأصبح كاهيل سفيرا عالميا للجنة العليا للمشاريع والإرث والتي تتولى مشاريع بطولة 2022، وتضم اللجنة عددا من نجوم وأساطير كرة القدم.

وانضم كاهيل إلى كل من تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة وإسبانيا وصامويل إيتو وكافو وآخرين ضمن برنامج السفراء الذي يهدف لتنفيذ وترويج عددا من المبادرات والاستفادة من الفرص الناتجة عن استضافة كأس العالم، لترك أثر إيجابي دائم في حياة الأفراد والمجتمعات في المنطقة والعالم.

وسيعمل كاهيل على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن برامج الإرث المصاحبة لمونديال قطر 2022، بما في ذلك برنامج رعاية عمل مشاريع المونديال وكذلك العمل مع المجتمعات المحلية لضمان دوام وانتشار أثر الإرث الذي سيتركه تنظيم كأس العالم الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

وصرح كاهيل للصحفيين قائلا: "يأتي انضمامي للجنة في سياق علاقتي المتميزة مع هذا البلد الذي أزوره منذ عام 2008، وتربطني به علاقة قوية، وعندما تتاح لي الفرصة للمشاركة مع قطر نحو 2022، فهي خطوة رائعة بلا شك في مسيرتي مع عالم كرة القدم".

وواصل "كان من حسن حظي وجودي في سويسرا عند الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة البطولة، وأذكر حينها الحديث حول ملف استضافة الدولة للمونديال، وعرض الصور التوضيحية والعديد من الأفكار وقتها، ونجح فريق ملف قطر في الاستفادة من التقنية المتطورة لإثراء تجربة المشجعين ومن المبهر بالنسبة لي اليوم، مشاهدة الأفكار والتصورات تتحول إلى واقع يتجسد في الاستادات".

كاهيل الذي اعتزل كرة القدم في 2019، توج مع منتخب أستراليا بلقب كأس آسيا عام 2015، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 50 هدفا.

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