سكاي: عودة ماني للمشاركة في تدريبات ليفربول

عاد ساديو ماني جناح ليفربول للتدريبات الجماعية للفريق بعد غياب 18 يوما بسبب تعرضه للإصابة.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وتعرض ماني لإصابة عضلية خلال مواجهة ليفربول لفريق ولفرهامبتون في ختام الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وكانت إصابة ماني في 23 يناير الماضي وظهر متأثرا بإصابة عضلية دون أن يتعرض لأي تدخل قبل أن يطالب بالخروج من الملعب.

وسجل ماني 15 هدفا في 31 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وغاب ماني عن مباراتي وست هام وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شورسبري.

كما شارك جيمس ميلنر في التدريبات والذي كان يتعافى أيضا من إصابة في أوتار الركبة.

وكان فريق ليفربول قد حصل على راحة لمدة ثمانية أيام بعد فوزهم بنتيجة 4-0 على ساوثامبتون.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ويحل ليفربول ضيفا أمام نورويتش في المباراة المقبلة بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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