تقرير: الشرط الجزائي في عقد كوليبالي يرتفع في يونيو... وسان جيرمان الأقرب لضمه

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

كوليبالي - أسامواه

يمتلك كاليدو كوليبالي مدافع نابولي شرطا جزائيا في عقده يرتفع إلى 150 مليون يورو في شهر يونيو المقبل وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلوسبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن نابولي قد يُجبر على التخلي عن مدافعه إذ ما فشل في التأهل للدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، وهو أمر وارد الحدوث بالنظر لنتائج الفريق مؤخرا خاصة وأنه في المركز الـ11 حاليا من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد قد يفكر في ضم الدولي السنغالي صاحب الـ28 عاما خلال الصيف المقبل، إلا أن سعر اللاعب قد يجعل الأمر مجرد اهتمام فقط دون التدخل لضمه.

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على الجانب الآخر، ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب تمهيدا للتحرك لضمه في الصيف المقبل، وذلك وفقا للتقرير.

وينوي باريس سان جيرمان عرض عقد يمتد لـ4 سنوات براتب يقدر بـ12 مليون يورو سنويا لإقناع النجم السنغالي بالانضمام للفريق.

كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب النجم السنغالي بقميص نابولي في 233 مباراة حتى الآن في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

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