مورينيو عن حضور مباراة لايبزج: لست في حاجة للإجازة مثل اللاعبين

لم يخض توتنام هوتسبير مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، لكن هذا لا يعني أن المدرب جوزيه مورينيو استمتاع بالإجازة.

المدرب البرتغالي ظهر في مدرجات أليانتس أرينا مساء أمس الأحد، لمتابعة مباراة بايرن ميونيخ ولايبزج، والأخير خصمه المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وصرّح مورينيو: "اللاعبون احتاجوا إلى بعض أيام الراحة، لأجل جسدهم وروحهم، ولكن هذا لا ينطبق علي".

وأضاف عبر سكاي: "أعتقد أن أفضل طريقة لمساعدة الفريق هي أن أواصل العمل".

وشدد: "حضور المباراة كان مهما للغاية، من خلاله أستطيع مشاهدة التفاصيل الصغيرة، بما في ذلك الإحماء، أستطيع رؤية ما لا يوفره التلفاز أو الفيديو".

وأتم: "إنها تجربة مختلفة لم أكن أستطيع تفويتها".

ويستقبل توتنام نظيره لايبزج يوم 19 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجهه إيابا في ريدبول أرينا يوم 10 مارس.

ويلعب توتنام في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا يوم 16 فبراير الجاري.

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