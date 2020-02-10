إريكسن: أجواء دربي ميلانو رائعة.. لا يمكن أن تحصل على ذلك في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

إنتر - ميلان

أشاد كريستيان إريكسن الوافد الجديد لفريق إنتر بالأجواء الرائعة في مباراة الدربي أمام ميلان ووصفها بالأجواء الرائعة.

وحول إنتر تأخره بهدفين دون رد إلى فوز 4-2 في مباراة حضرها أكثر من 75 ألف متفرج.

وقال إريكسن في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت: "كانت تجربة رائعة، يا لها من أجواء".

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وكشف لاعب توتنام السابق "لا يمكنك أن تحصل على مثل تلك الأجواء في الدوري الإنجليزي".

وشارك إريكسن كبديل في فوز إنتر الكبير الذي صعد بالنيرازوري إلى صدارة الدوري الإيطالي بالتساوي مع يوفنتوس.

وأضاف إريكسن "كان الشوط الأول حزينا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال عودة رائعة كان مميزا للغاية، الآن يمكنني المغادرة بابتسامة كبيرة".

وأوضح إريكسن "أعد المشجعون (دخلة) رائعة بكامل مدرجات الملعب، ولا يمكنك أن تحصل على هذا في الدوري الإنجليزي".

وشدد إريكسن "يرجع ذلك جزئيا إلى عدم السماح للمشجعين بذلك، هنا في إيطاليا تشعر بشغف الجماهير منذ وصول لحافلة الفريق وتفهم مدى أهمية المباراة".

وأتم تصريحاته "أشعر حقا أن العديد من المعجبين سعداء أنني هنا، هذا يحفزني ويدفعني في الاتجاه الصحيح ويساعدني على الاستقرار".

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