الإصابة تبعد عماد حمدي عن الإسماعيلي أمام الرجاء

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 14:07

كتب : ياسر الشريف

عماد حمدي

يفتقد الإسماعيلي لاعبه عماد حمدي في المواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

عماد حمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

الإسماعيلي يستقبل الرجاء في استاد الإسماعيلية يوم 16 فبراير الجاري، وعلم FilGoal.com أن الدراويش سيفتقدون لخدمات حمدي.

اللاعب خرج مصابا بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 48 من مواجهة الزمالك مساء أمس الأحد، ليعوضه محمد بيومي على أرض الملعب.

أخبار متعلقة
سعفان الصغير: الإسماعيلي كان يستحق التعادل أمام الزمالك.. ومحمد عواد "افترى" الرجاء يضرب موعدا مع الإسماعيلي في البطولة العربية بعد "درس مهم" الشيشيني يتحدث عن طرده في مواجهة الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي: لا أصدق كيف تم احتساب ركلة جزاء الزمالك

ويجري حمدي أشعة على مكان الإصابة للتعرف على مدة غيابه، لكنه لن يكون متاحا في مباراة الأحد المصيرية.

ومن المنتظر أن ينتظم أيمن أشرفي في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

وفرّط الإسماعيلي في تقدمه وخسر أمام ضيفه الزمالك 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

هل يلعب الأهلي مباراة ودية في جنوب إفريقيا

الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير

هل نشاهد ميسي ونيمار في طوكيو؟

أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري

سعفان الصغير: محمد عواد "افترى"

الإسماعيلي عماد حمدي البطولة العربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - طنطا يستضيف إنبي 4 دقيقة | الدوري المصري
إريكسن: أجواء دربي ميلانو رائعة.. لا يمكن أن تحصل على ذلك في الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | أوروبا
الإصابة تبعد عماد حمدي عن الإسماعيلي أمام الرجاء 13 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا يحقق ما لم يحدث منذ 21 شهرا ويحصد "الأفضل في يناير" 44 دقيقة | أوروبا
صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي.. زيزو هو الحل؟ 55 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - لفتح القيد الصيفي.. المصري يسدد 6 آلاف فرانك في المحكمة الدولية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك