الإصابة تبعد عماد حمدي عن الإسماعيلي أمام الرجاء

يفتقد الإسماعيلي لاعبه عماد حمدي في المواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

الإسماعيلي يستقبل الرجاء في استاد الإسماعيلية يوم 16 فبراير الجاري، وعلم FilGoal.com أن الدراويش سيفتقدون لخدمات حمدي.

اللاعب خرج مصابا بشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 48 من مواجهة الزمالك مساء أمس الأحد، ليعوضه محمد بيومي على أرض الملعب.

ويجري حمدي أشعة على مكان الإصابة للتعرف على مدة غيابه، لكنه لن يكون متاحا في مباراة الأحد المصيرية.

ومن المنتظر أن ينتظم أيمن أشرفي في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

وفرّط الإسماعيلي في تقدمه وخسر أمام ضيفه الزمالك 2-1 في الجولة 17 من الدوري المصري.

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