خبر في الجول - لفتح القيد الصيفي.. المصري يسدد 6 آلاف فرانك في المحكمة الدولية

أنهى النادي المصري إجراءات سداد 6 آلاف فرانك إلى المحكمة الرياضية الدولية نيابة عن هلال الأبيض السوداني بحسب ما علم FilGoal.com.

وتمنح المحكمة الرياضية الدولية النادي مُقدِم الشكوى مهلة لحين سداد النادي المشكو في حقه دفع الرسوم البالغة 6 آلاف فرانك، أو يتحملها النادي مقدم الشكوى.

وقررت إدارة المصري تحمُل رسوم النادي السوداني؛ لتسريع إجراءات الاستئناف الذي قدمه المصري من أجل إعادة فتح باب القيد الصيفي.

المصري يأمل أن تكتفي المحكمة الرياضية الدولية بعقوبة منع القيد في فترة الشتاء التي أغلقت في نهاية يناير الماضي.

وصرّح نصر عزام محامي المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الاستئناف منظور أمام المحكمة الرياضية، وطلبنا إصدار قرار نهائي في القضية في أسرع وقت".

وأردف "القرار شبيه بما حدث لتشيلسي، وليس لعام ونصف، بل لفترتي قيد تنتهي بنهاية القيد الصيفي المقبل".

وكشف اتحاد كرة القدم المصري عن تلقيه خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين لمدة موسم ونصف، حسبما اعلن المصدر المطلع داخل الجبلاية.

ويأتي قرار فيفا بسبب أزمة المصري البورسعيدي الخاصة باللاعب شيخ موكورو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال أبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق، الإيقاف الذي انتهى مؤخرا.

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