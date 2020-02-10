تنس - صفوت يتقدم 27 مركزا في التصنيف العالمي.. ونوفاك يحافظ على الصدارة

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 12:23

كتب : محمد سمير

صفوت

تقدم محمد صفوت لاعب التنس المصري 27 مركزا ليصل إلى المركز 130 في التصنيف العالمي للعبة.

وكان صفوت قد واصل إنجازاته بالفوز ببطولة لاونكيستون "تشالنجر"، وبات أول مصري يفوز بلقب تشالنجر منذ 24 عاما.

وكان محمد صفوت قد حقق لقب دورة الألعاب الإفريقية وتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أخبار متعلقة
تنس - محمد صفوت يواصل الإنجازات ويحقق أول لقب تشالنجر منذ 24 عاما تنس - دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف ويقترب من الرقم التاريخي.. ومركز قياسي للتونسية أنس تنس - الجراند سلام رقم 17.. دجوكوفيتش يتوج بلقب أستراليا المفتوحة توخيل عن اعتراض مبابي: لا نلعب تنس.. علينا أن نحترم الجميع

وحافظ نوفاك دجوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاسبوع الثاني على التوالي بـ 9720 نقطة.

واستمر رافائيل نادال في المركز الثاني بينما يأتي روجر فيدرير في المركز الثالث.

أما على مستوى السيدات فحافظت أنس جابر التونسية على المركز 45 المركز الأفضل في مشوارها.

وكانت أنس قد وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس كأفضل إنجاز في تاريخها.

وحافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي.

اقرأ أيضا:

هل يلعب الأهلي مباراة ودية في جنوب إفريقيا

الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير

هل نشاهد ميسي ونيمار في طوكيو؟

أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري

سعفان الصغير: محمد عواد "افترى"

تنس محمد صفوت أنس جابر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليس مورينا فقط.. ظهير صن داونز قد يخضع لجراحة 6 دقيقة | إفريقيا
مباشر في الدوري - طنطا (0) - (0) إنبي.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري المصري
إريكسن: أجواء دربي ميلانو رائعة.. لا يمكن أن تحصل على ذلك في الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | أوروبا
الإصابة تبعد عماد حمدي عن الإسماعيلي أمام الرجاء 28 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا يحقق ما لم يحدث منذ 21 شهرا ويحصد "الأفضل في يناير" 59 دقيقة | أوروبا
صراع السنتيمترات يهدد الزمالك ضد الترجي.. زيزو هو الحل؟ ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك