تنس - صفوت يتقدم 27 مركزا في التصنيف العالمي.. ونوفاك يحافظ على الصدارة

تقدم محمد صفوت لاعب التنس المصري 27 مركزا ليصل إلى المركز 130 في التصنيف العالمي للعبة.

وكان صفوت قد واصل إنجازاته بالفوز ببطولة لاونكيستون "تشالنجر"، وبات أول مصري يفوز بلقب تشالنجر منذ 24 عاما.

وكان محمد صفوت قد حقق لقب دورة الألعاب الإفريقية وتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحافظ نوفاك دجوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاسبوع الثاني على التوالي بـ 9720 نقطة.

واستمر رافائيل نادال في المركز الثاني بينما يأتي روجر فيدرير في المركز الثالث.

أما على مستوى السيدات فحافظت أنس جابر التونسية على المركز 45 المركز الأفضل في مشوارها.

وكانت أنس قد وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس كأفضل إنجاز في تاريخها.

وحافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي.

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