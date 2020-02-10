رئيس المصري لـ في الجول: مؤمنون بأن جلال سيعيدنا للوضع الطبيعي.. وهذا موقفنا من حسام حسن

شدد سمير حلبية رئيس النادي المصري على إيمانه، وإدارته، بقدرة إيهاب جلال المدير الفني للفريق على إعادة الفريق للوضع الذي تتمناه الجماهير.

وقال حلبية لـFilGoal.com: "جلال مدرب خلوق ويتعامل باحترام مع الجميع، نؤمن بأنه سيعيد الفريق للوضع الذي تتمناه الجماهير".

وأضاف "وضعنا في الموسم الماضي، في الدور الأول منه، كان أصعب من الموسم الجاري، ثم تعاقدنا مع جلال الذي قادنا للمركز الرابع".

وشدد "هذا يعني أنه قادر على تصحيح الأمور. جلال كان المرشح الأول لتدريب المنتخب وكفاءته ستقودنا للنتائج الإيجابية".

وشدد "التجديد لجلال لم يطرح، ونثق في أنه واللاعبين على قدر المسؤولية لإعادة الفريق لمستواه".

حسام حسن؟

وانتقل حلبية للحديث عن حسام حسن المدرب السابق للفريق، ومطالب بعض الجماهير بعودته.

وقال حلبية: "نقدر ونحترم الجماهير، وهذا الاقتراح حق للجماهير، لكن هناك آراء أخرى. تاريخه كلاعب مع المنتخب ومع المصري نحترمه للغاية، لكن على الصعيد الإداري لا يوجد توافق في وجهات النظر بيننا".

وأتم حلبية "لن نطلب حكاما أجانب لمواجهتي الأهلي والزمالك، لجنة الحكام تحاول تقليل الأخطاء ولابد أن ندعم حكامنا. لابد من تأهيل الحكام الجدد لإدارة مباريات الأندية الجماهيرية لأنهم مستقبل التحكيم في مصر. أطلب من لجنة الحكام عدم تعيين أي حكم ينتمي لأي من المؤسسات التي لديها أندية تشارك في الدوري".

جلال تولى تدريب النادي المصري في شهر ديسمبر لعام 2018. وقاد الفريق في 46 مباراة بين الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية. فاز في 21 منهم، فيما خسر 10 مباريات وتعادل في 15 آخرين.

المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16. نتيجة ظهر تأثيرها السلبي على كلا المدربين عقب اللقاء من خلال تعبيراتهم.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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