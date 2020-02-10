لا يفوتكم أغرب هدف في الموسم.. سان جيرمان ينتصر على ليون

الإثنين، 10 فبراير 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

كافاني - باريس سان جيرمان

انتصر باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ليون برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

فوز باريس سان جيرمان في فرنسا ليس بالأمر الجديد ولا الغريب، ولكن الأمر الأغرب هو هدفهم الثالث في مرمى ليون.

اللقطة الأغرب في المباراة وربما في الموسم ككل كانت في الدقيقة 47 عندما سجل فيرناندو مارشال لاعب ليون هدفا في مرماه.

أخبار متعلقة
باريس سان جيرمان يقهر 9 لاعبين بنتيجة قاسية من أجلك يا براينت.. نيمار يقود سان جيرمان لقهر ليل سان جيرمان: كافاني طلب الرحيل.. ندرس عرضا من أتليتكو مدريد دون الحاجة إلى نيمار ومبابي.. سان جيرمان يعبر بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس فرنسا

كيليان مبابي انطلق قبل أن يمرر لـ يوليان دراكسلر المتوغل داخل منطقة جزاء ليون.

دراكسلر حاول إرسال عرضية أرضية داخل منطقة جزاء ليون إلا أن دفاع الأخير أبعدها وأوصلها بنفسه لـ دراكسلر من جديد.

يوليان عاد ليرسل العرضية من جديد ولكن هذه المرة تكفل فيرناندو لتحويلها داخل الشباك، في لقطة هي الأغرب هذا الموسم.

وبالعودة للأحداث الطبيعية في المباراة، افتتح أنخيل دي ماريا التسجيل لسان جيرمان من تسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 38 استغل مبابي عرضية متقنة من إيكاردي ليضعها بسهولة وإتقان داخل الشباك.

الهدف الكوميدي جاء مع انطلاق الشوط الثاني، إلا أن ليون انتفض وسجل مرتين عن طريق مارتن تيريير وموسي ديمبيلي في الدقيقتين 52 و59.

قبل أن يأتي موعد إدينسون كافاني ليسجل الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 79 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل كافاني لهدفه الشخصي رقم 199 بقميص باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الفرنسي بـ 61 نقطة من 24 مباراة، بينما تجمد رصيد ليون عند النقطة 33 في المركز التاسع.

اقرأ أيضا:

حسام حسن يغازل الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كاف يرد على تقرير نيويورك تايمز

حقيقة إلغاء السوبر المصري

هل فاوض الزمالك لاعب بريميرو دي أجوستو

في فرنسا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا يفوتكم أغرب هدف في الموسم.. سان جيرمان ينتصر على ليون 14 دقيقة | أوروبا
أحمد عيد: حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا.. شرف لي اللعب معه 38 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الطلائع أبرز المواجهات 51 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء يضرب موعدا مع الإسماعيلي في البطولة العربية بعد "درس مهم" 57 دقيقة | الوطن العربي
سيتيين يختبر طعم الانتصار خارج الأرض في منزله القديم.. برشلونة ينجو من فخ بيتيس ساعة | أوروبا
أمير مرتضى: سيكون منطقيا وإيجابيا إذا تقرر تأجيل قمة الدوري ولكن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 بيان رسمي – الأهلي يقرر عدم التقدم بشكوى ضد الهلال لـ 3 أسباب 4 مدرب صن داونز لـ في الجول: الأهلي يريد الثأر منا.. أعرف نادي القرن جيدا
قد ينال إعجابك