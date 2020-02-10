لا يفوتكم أغرب هدف في الموسم.. سان جيرمان ينتصر على ليون

انتصر باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره ليون برباعية مقابل هدفين في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

فوز باريس سان جيرمان في فرنسا ليس بالأمر الجديد ولا الغريب، ولكن الأمر الأغرب هو هدفهم الثالث في مرمى ليون.

اللقطة الأغرب في المباراة وربما في الموسم ككل كانت في الدقيقة 47 عندما سجل فيرناندو مارشال لاعب ليون هدفا في مرماه.

كيليان مبابي انطلق قبل أن يمرر لـ يوليان دراكسلر المتوغل داخل منطقة جزاء ليون.

دراكسلر حاول إرسال عرضية أرضية داخل منطقة جزاء ليون إلا أن دفاع الأخير أبعدها وأوصلها بنفسه لـ دراكسلر من جديد.

يوليان عاد ليرسل العرضية من جديد ولكن هذه المرة تكفل فيرناندو لتحويلها داخل الشباك، في لقطة هي الأغرب هذا الموسم.

وبالعودة للأحداث الطبيعية في المباراة، افتتح أنخيل دي ماريا التسجيل لسان جيرمان من تسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 38 استغل مبابي عرضية متقنة من إيكاردي ليضعها بسهولة وإتقان داخل الشباك.

الهدف الكوميدي جاء مع انطلاق الشوط الثاني، إلا أن ليون انتفض وسجل مرتين عن طريق مارتن تيريير وموسي ديمبيلي في الدقيقتين 52 و59.

قبل أن يأتي موعد إدينسون كافاني ليسجل الهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 79 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووصل كافاني لهدفه الشخصي رقم 199 بقميص باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الفرنسي بـ 61 نقطة من 24 مباراة، بينما تجمد رصيد ليون عند النقطة 33 في المركز التاسع.

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